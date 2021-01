Capitais europeias da cultura adiadas até 2023

Catarina Ferreira Hoje às 13:49 Facebook

A Comissão Europeia votou por unanimidade, no Parlamento Europeu, a extensão das capitais europeias de 2020 e o adiamento das capitais de 2021. A decisão resulta do facto de as cidades eleitas terem ficado privadas de cumprir a sua programação devido às contingências provocadas pela pandemia de covid-19. Estas mudanças têm implicações pelo menos até 2023.

Assim, Rijeka, terceira maior cidade da Croácia e principal porto do país, e Galway, igualmente uma cidade portuária, mas localizada na costa oeste da Irlanda, que detiveram o título europeu no ano passado, mas cujos eventos foram cancelados em março, vão prolongar o estatuto até ao dia 30 de abril de 2021. A decisão não entusiasmou as organizações e os governos dos respetivos países, que alegaram não terem tido qualquer incremento no orçamento para acomodar o prolongamento de calendário.

Das três cidades escolhidas para 2021 - Timisoara, na Roménia; Elefsina, na Grécia; e Novi Sad, na Sérvia -, apenas esta última será considerada Capital Europeia da Cultura em 2022.