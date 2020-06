Capital da arte têxtil é cada vez mais referência no Mundo

Delfim Machado Hoje às 14:15 Facebook

Contextile recebeu 1150 obras candidatas a concurso internacional que vai expor 58 em Guimarães. Bienal dedica 5.a edição aos "Lugares de Memória".

A Contextile, bienal de arte têxtil contemporânea, registou um aumento de 40 % do número de artistas interessados no concurso internacional, o "evento-âncora" que expõe e premeia, em Guimarães, peças feitas a partir do têxtil de todos os pontos do planeta.