Carlos Alberto Moniz ao vivo esta tarde na redação do JN

Antes de se estrear ao vivo na Casa da Música, esta terça-feira, dia 14 de fevereiro, o músico Carlos Alberto Moniz passa esta tarde pela redação do "Jornal de Notícias", pelas 15.30 horas para apresentar o seu novo projeto: "Por Esse Mar Abaixo", juntamente com os músicos José Barros e Yami Aloelela.

O projeto, banhado por um mar de influências, traz o mar e toda a realidade por ele inspirada, "fundindo o tanto que já cantou com novas formas de ver, sentir e resistir, em cantigas de memórias viradas para o futuro".

"Por Esse Mar Abaixo" é um CD triplo, com 51 canções (17 em cada disco), 88 cantores e instrumentistas, e quase três horas de música.

No alinhamento do concerto que vai dar esta terça-feira, dia 14, na Casa da Música, no Porto, vão constar as suas canções, mas também as de outros autores.

O músico, que neste novo projeto se faz acompanhar por vários amigos como Lúcia Moniz, Vitorino, José Cid, Pedro Jóia, Uxia, José Barros, Inês Fonseca e José Corvelo, dedica o concerto "a todos os que amam ou já amaram alguém nas correntes marítimas da vida".

O concerto na redação do JN está marcado para as 15.30 horas desta segunda-feira e terá transmissão no site e nas redes sociais do jornal.