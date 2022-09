Carlos Alberto Moniz: "Este álbum é sobre o mar e os amigos que cantaram comigo ao longo da vida"

Dora Mota Hoje às 07:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Para assinalar 51 anos de carreira, Carlos Alberto Moniz lança esta quarta-feira um álbum triplo com 51 canções dedicado ao tema do mar, no qual participam 88 músicos portugueses, de todos os estilos musicais, onde não faltam cantigas infantis.

Autor de canções bem conhecidas, muitas delas para a infância - como o disco "Fungagá da Bicharada" -, Carlos Alberto Moniz tem sido autor de álbuns, compositor, intérprete e maestro há 51 anos. A assinalar data não redonda, lança hoje um álbum triplo chamado "Por esse mar abaixo", na Fundação Oriente, em Lisboa, onde participam alguns dos 88 músicos, a maioria deles cantores, que entram neste projeto. Este coletivo abrange um grande espetro da música portuguesa, de Fausto a Quim Barreiros, passando por fadistas como Kátia Guerreiro e Ricardo Ribeiro, e por cantores como Pedro Abrunhosa, Rita Redshoes, Luís Represas e Sérgio Godinho. No dia 15 de fevereiro, dá um concerto na Casa da Música, no Porto.

O Carlos é uma pessoa muito conhecida e que associamos a canções emblemáticas, mas há uma parte da sua carreira que é muito discreta, tem essa noção?