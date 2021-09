Carlos do Carmo assombra Alfama durante dois dias

Catarina Ferreira Hoje às 11:36 Facebook

Festival Santa Casa Alfama arranca hoje com 40 concertos. Com nomes grandes, novos e espetadores.

Carlos do Carmo deixou a comunidade fadista órfã no dia 1 de janeiro deste ano. Para celebrar o legado que deixou ao país, à cultura e ao fado será homenageado hoje e amanhã no festival Santa Casa Alfama, em Lisboa.

O prato forte do evento decorre no sábado, às 22.30 horas, com um concerto com a direção de Marco Rodrigues, a quem se juntam as vozes de Camané, Gil do Carmo, Maria da Fé, Paulo de Carvalho, Ricardo Ribeiro e Sara Correia. Mas, a partir das 18 horas, há muitas outras vozes do fado para ouvir. O problema é escolher.

No Centro Cultural Dr. Magalhães Lima atuam Rita Guerra, Artur Batalha e Teresinha Landeiro, além da guitarrista Marta Pereira da Costa.

No Palco Bogani, instalado no Grupo Sportivo Adicense, quatro vozes com muitos anos de fado. Hoje será a vez de Maria João Quadros e Silvino Sardo, amanhã Lino Ramos e Ivone Dias.

O roteiro do Santa Casa Alfama passa também pelas igrejas do bairro, palco para uma arte que caminha de mãos dadas com a fé e a devoção. A Igreja de São Miguel recebe Teresa Tapadas, António Pinto Basto, Yola Dinis e Gonçalo Salgueiro. Já a Igreja de Santo Estêvão acolhe os concertos de José Geadas, Tânia Oleiro, e uma noite de fados religiosos com intérpretes do Porto: Mia Moura, Carla Cortez e António Laranjeira.

O Palco Ermelinda Freitas, no rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, propõe às 18 horas, "Um fado ao pôr do sol". Hoje é para se sentir confortável "Em casa d"Amália", com as vozes de Alexandra, FF, Jorge Fernando, José Gonçalez, Tozé Brito e André Dias. Amanhã, a proposta é recriar o ambiente de uma das casas de fado míticas, a Casa de Linhares, com a André Baptista, Vânia Duarte, José Quaresma e Jorge Fernando

Maura Airez, Natalino de Jesus, Tiago Correia e Inês de Vasconcellos são os fadistas que garantem duas noites no Palco Amália, instalado no Auditório Abreu Advogados.

Aguçando o caráter bairrista, esta noite o Palco Santa Maria Maior recebe "Os Mauricianos". E haverá também espaço para jovens valores na Sociedade Boa União. O público pode também cantar no Restaurante Museu do Fado - desde que os temas sejam de Carlos do Carmo.

Uma vida em exposição

O Museu do Fado apresenta uma exposição sobre Carlos do Carmo que destaca os momentos mais marcantes da sua vida: a família, o início da carreira na casa de fados O Faia, as primeiras gravações, as ousadias poético-musicais e os grandes palcos. Haverá também videomapping. Tudo no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.