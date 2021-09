Carlos Prado quer uma CNB em todo o esplendor

Catarina Ferreira Hoje às 15:13 Facebook

Companhia Nacional de Bailado inicia amanhã nova etapa com "Noite Branca".

Carlos Prado chegou "há duas semanas e quatro dias" à Direção da Companhia Nacional de Bailado (CNB) e não disfarça o empolgamento. Amanhã, a companhia estreia no Teatro Camões, em Lisboa, o programa "Noite Branca", uma homenagem aos atos brancos (parte dos balés românticos em que figuras etéreas como fadas surgem vestidas de branco) dos bailados clássicos com obras de George Balanchine, Yannick Boquin. Também revela "Snow", do coreógrafo português Luís Marrafa.

"Há muito tempo que as mulheres da CNB não faziam um programa tão difícil, é necessária muita perseverança", diz ao JN. Ao longo da conversa vamos percebendo que os bailarinos estão sempre no centro das suas decisões - Carlos Prado também o foi, nesta companhia. Há 20 anos que trabalha fora de Portugal, mas a criação não é a sua meta: "A minha carreira nunca foi dirigida à coreografia. Gosto do trabalho técnico em estúdio, de poder acompanhar os bailarinos a chegarem ao seu melhor".