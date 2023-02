"Carlos Saura era um guerreiro do cinema, como Oliveira"

João Antunes Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Festival de Cinema de Berlim homenageou cineasta espanhol falecido aos 91 anos. E exibiu uma curta e uma longa metragem inéditas.

Foi um momento emotivo, a homenagem a Carlos Saura, o realizador espanhol, grande mestre do cinema europeu e mundial, falecido a 10 de fevereiro os 91 anos. Autor de obras como "A caça", "Cria cuervos" ou "Fados", em coprodução com Portugal, o realizador era além do mais uma pessoa altamente respeitada pelos seus pares.

Na sessão que a Berlinale organizou, com a exibição dos seus dois últimos trabalhos, uma curta-metragem e um documentário, esteve presente o filho do realizador, Antonio Saura, o embaixador espanhol na Alemanha, o diretor do festival, Carlo Chatrian, os realizadores alemães Volker Schlondorff e Wim Wenders e a realizadora polaca e presidente da Academia Europeia de Cinema, Agnieszka Holland.

PUB

E foi esta última que se referiu a Carlos Saura como "um guerreiro do cinema, como Manoel de Oliveira ou Andrzej Wajda, que trabalharam até ao fim das suas vidas". Foram então exibidos a curta "Rosa Rosae, la guerra civil", onde Saura cria três dezenas de imagens, desenhos e fotografias que evocam a tragédia da guerra civil espanhola, aproveitando para refletir sobre as guerras em geral.

Depois, "Las paredes hablan" é uma digressão do realizador espanhol pela origem da arte, fazendo um paralelo entre as pinturas rupestres e os grafitos e os murais urbanos, selvagens ou organizados.

"Past lives" é o favorito dos críticos

Entretanto, a competição chegou sensivelmente a meio e já há um favorito. Trata-se de "Past lives", da norte-americana de origem coreana Celine Song. E se um dia reencontrássemos o nosso primeiro amor? Retomaríamos a ligação amorosa onde fora interrompida? E, mesmo se não o fizéssemos, pensaríamos o que teria sido a nossa vida se tivéssemos seguido essa primeira paixão?

São essas as questões que se colocam aos protagonistas desta história, que conhecemos ainda na Coreia, quando estavam já na idade do primeiro amor. Só que a família dela decidira emigrar para os Estados Unidos. Duas décadas mais tarde, a jovem está agora casada e as virtudes das redes sociais metem-nos de novo face a face, em modo virtual. Uma ida a Nova Iorque do nosso jovem herói vai colocar de novo todas estas questões em cima da mesa. E o marido norte-americano vai também ter uma palavra a dizer.

No meio de uma série de filmes onde o visual, os efeitos, as simbologias e as metáforas sufocam o que há de mais importante num filme, o contacto possível e desejável com o espetador, "Past lives" destaca-se claramente pela sua simplicidade, pelo seu lado coreano mas universal, pelo retrato sensível dos três protagonistas, pela lição de vida, pela construção narrativa.

Na grelha de críticos de várias publicações que a Screen International publica na sua edição diária durante o festival, onde a classificação vai de zero a quatro estrelas, "Past lives" é o único que consegue uma média superior a três pontos, alcançando mesmo 3,6 e deixando o filme seguinte a um ponto de distância. Pode não querer dizer nada, mas é já uma tendência. Só que o júri internacional é presidido por Kirsten Stewart e tudo é possível acontecer. João Canijo, que apresenta esta quarta-feira à noite "Mal viver" na sessão oficial no Berlinale Palast, tem ainda uma palavra a dizer.