Carlos Tê abre nova temporada do Porto de Encontro

O ciclo de conversas com escritores Porto de Encontro arranca a sua 11ª temporada já neste sábado, dia 17, na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, com a estreia de Carlos Tê como convidado.

O auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, recebe neste sábado, às 17 horas, o autor Carlos Tê, numa sessão que marca o início da 11.ª temporada do Porto de Encontro e o lançamento de "Arquibaldo", romance agora publicado pela Porto Editora.

O letrista e escritor portuense é o protagonista desta conversa com o jornalista Sérgio Almeida, que conta com a participação especial de João Gobern e leituras de António Durães.



Licenciado em Filosofia, Carlos Alberto Gomes Monteiro tornou-se um dos mais reconhecidos letristas portugueses pela sua longa parceria com Rui Veloso, iniciada em 1980 com o seminal "Ar de Rock". Da "Rapariguinha do Shopping" a "Chico Fininho", as palavras de Carlos Tê ficaram gravadas na memória dos portugueses e marcaram ainda discos de bandas e artistas como Jafumega, Clã, Cabeças no Ar, Canto Nono com José Mário Branco, Jorge Palma, Estrada Branca, Mônica Salmaso e José Pedro Gil.



Além da presença no mundo da música, tem vindo a publicar diferentes géneros literários - "O Voo Melancólico do Melro"(romance), "Contos supranumerários" (contos), "Penso sujo" e "Cimo de Vila" (poesia) e "Três peças em volta de canções" e "Um monólogo sobre futebol" (teatro).

Mais de vinte anos volvidos da publicação de "O Voo Melancólico do Melro" (Assírio & Alvim, 1999), "Arquibaldo" marca o seu regresso à narrativa de longo fôlego. Poderoso testemunho sobre a necessidade de lembrar, sobre as razões de viver, amar e ter compaixão, a obra estará em destaque nesta sessão.



Parte da vida cultural da cidade desde 2011, este ciclo de conversas reuniu mais de 21.000 espectadores em 88 edições realizadas em diversos espaços da cidade, como o Teatro Rivoli, a Casa das Artes, a Casa da Música a Biblioteca Almeida Garrett ou o Teatro Nacional São João.