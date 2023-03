Carminho: "O fado já cá estava, é muito mais do que uma escolha"

Patrícia Naves Hoje às 14:16 Facebook

"Portuguesa" é o sexto álbum de estúdio da fadista de 38 anos. Nesta entrevista ao JN, Carminho revela tudo sobre a construção do disco, do prazer e da dor, do passado e do futuro, da evolução do fado e diz-nos ainda que é admiradora da catalã Rosalía.

Carminho nasceu com o fado no sangue e é a ele que sempre volta. A artista, que a cada novo disco usa por título apenas uma palavra - normalmente tão vasta como o seu conteúdo - é desta vez "Portuguesa", sexto álbum de estúdio que é também mais um passo no seu trabalho de autodescoberta, ainda longe de terminar. O disco volta a ter produção da própria fadista, temas da sua autoria e de convidados, um poema cedido por Manuel Alegre e embrulha em música dois clássicos de Sophia e David Mourão-Ferreira. Na busca das diferentes matrizes do fado tradicional, está a incessante inquietude de Carminho, de 34 anos, e poderá estar também a magia do seu trabalho, como admite nesta entrevista ao JN.

Continua à procura da vertigem onde vai encontrar a sua identidade? Sente que ainda não a encontrou?