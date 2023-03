Caroline Polachek entre as novas confirmações do Super Bock Super Rock

JN/Agências Hoje às 13:35 Facebook

A cantora norte-americana Caroline Polachek e o músico neerlandês Benny Sings são os dois novos nomes anunciados para a 27.ª edição do festival Super Bock Super Rock (SBSR),

De acordo com a promotora Música no Coração, ambos atuam no segundo dia do festival, 14 de julho. Caroline Polachek editou recentemente "Desire, I Want To Turn Into You", e Benny Sings terá em "Young Hearts" o seu último trabalho, quando atuar no SBSR.

Com uma carreira artística que remonta a 2005., Caroline Polachek, natural de Nova Iorque, editou o primeiro disco em 2014, tendo desde então lançado mais três álbuns. O seu registo de estreia foi nomeado para os Grammy.

Sam The Kid, PinkPantheress, 070 Shake e Jessica Smyth são outros nomes já anunciados pela organização para o SBSR, que vai decorrer entre os dias 13 e 15 de julho, no Meco, concelho de Sesimbra.

