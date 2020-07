Carros portugueses aceleram para série documental

João Pedro Campos Hoje às 14:40 Facebook

Museu do Caramulo promove documentários sobre cinco automóveis de fabrico nacional. Episódios serão exibidos até ao final do ano no canal YouTube do museu. Já há televisões interessadas.

O que têm em comum os nomes Felcom, Edfor, Alba, DM e IPA? São todos marcas de automóveis feitos em Portugal. A história destes cinco carros, ainda pouco conhecida, será mostrada pelo Museu do Caramulo, numa série documental, a exibir ainda este ano.

"As pessoas não conhecem nada dos carros portugueses e achámos que eles tinham histórias boas de mais para ficarem esquecidas", explica ao JN o presidente do Museu do Caramulo, Salvador Patrício Gouveia. O museu já tinha em mente fazer uma série documental e o tema dos automóveis portugueses tinha o caráter de ser inédito. "Podíamos fazer sobre o Ferrari F40, mas se formos à Internet encontramos centenas. Queríamos um tema que ninguém tivesse feito", destaca.