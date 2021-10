Carteira de Miguel Araújo aparece na boca de um cão após 22 anos

JN Ontem às 22:41 Facebook

Miguel Araújo conta na sua página de Facebook que, 22 anos após ter perdido a carteira, esta foi devolvida por uma senhora que a encontrou na boca do cão.

"Faz hoje oito dias que uma simpática cidadã tocou à campainha de casa dos meus pais para devolver uma carteira que lhe apareceu na boca do cão. Eu tinha perdido essa carteira em 1999. No século passado. A senhora tocou na morada que vinha num dos cartões. 22 anos depois", publicou o artista, esta quinta-feira à noite, no mural do seu Facebook.

"Cartões impecáveis, um deles em papel, em cartão, escrito a esferográfica. Como se fosse ontem. É, há coisas que se evaporam. Esta carteira desevaporou, cristalizada no tempo, 22 anos depois", conta ainda Miguel Araújo, questionando "como é que é possível?" e "por onde terá andado a carteira?".

A mulher que entregou a carteira mora perto da Universidade Católica do Porto, na Rua Diogo Botelho, muito perto da casa dos pais de Miguel Araújo, onde vivia no final dos anos 90. Frequentou aquela universidade entre 1996 e 2001 mas não se lembra de ter perdido por ali a sua carteira, agora devolvida com carta de condução, cartão internacional de estudante, de 1998, outro do seguro de saúde e um cartão da pensão Luanda, em Tomar, onde ficara. Terá perdido a carteira em 1999.