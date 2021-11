Casa da Arquitetura celebra 4.º aniversário com eventos grátis em festa de três dias

Hoje às 15:33 Facebook

A Casa da Arquitetura, em Matosinhos, comemora o 4.ª aniversário com uma festa de três dias, entre sexta-feira e domingo, que inclui 35 eventos gratuitos, anunciou esta quinta-feira aquela entidade cultural.

O diretor executivo daquela estrutura, Nuno Sampaio, declarou que a festa pretende sublinhar a "imagem de uma casa aberta ao grande público" com dezenas de eventos gratuitos.

Nuno Sampaio destacou os acontecimentos sobre arquitetura na sociedade, que permitem um "cruzamento interdisciplinar" que a Casa da Arquitetura quer reforçar, "porque a arquitetura não vive sozinha".

O diretor executivo da Casa da Arquitetura também elegeu as doações de acervos de Teresa Fonseca, arquiteta da Universidade do Porto, e de Luís Ferreira Alves, que considerou como "talvez o pai da fotografia da arquitetura em Portugal", como sendo pontos altos da festa do 4.º aniversário.

"Temos dois momentos que é a doação do acervo da Teresa Fonseca, uma arquiteta da Universidade do Porto, que foi a segunda mulher doutoranda em Portugal de arquitetura [...], e que entrega este fim de semana todo o seu acervo documental de uma carreira de atividade à Casa da Arquitetura. O outro é o Luís Ferreira Alves, que há pouco tempo ganhou a medalha de mérito cultural do Ministério da Cultura, e que vai doar todo o seu acervo de fotografia de arquitetura", revelou.

Segundo Nuno Sampaio, Luís Ferreira Alves fotografou centenas de projetos de arquitetos que vão de Álvaro Siza Vieira a Souto Moura, passando por Pedro Ramalho, entre outros.

"Com esta doação, completamos aquilo que nós achamos que é uma parte importante dos elementos gráficos para representar a arquitetura que é a fotografia", disse. As cerimónias de doação dos dois acervos acontecem no sábado, dia 20, a partir das 16.30 horas, no Auditório Nave, da Casa da Arquitetura.

Os debates disciplinares de como a arquitetura portuguesa se representa no estrangeiro são outro dos momentos que Nuno Sampaio destacou no programa da festa de aniversário.

O programa da festa de aniversário da Casa da Arquitetura arranca na sexta-feira, com a abertura de portas às 10 horas, e o público vai poder ver as exposições "Radar Veneza - Arquitetos Portuguesas na Bienal 1975-2021" e "What? When? Why not? Portuguese Architecture".

Ainda na sexta-feira está agendada para as 19:30, no Pavilhão Central, a performance de dança "From Nowhere", da Companhia de Dança de Matosinhos com Moradavaga. O espetáculo com 25 minutos de duração é para maior de 6 anos e sujeito à lotação do espaço.

No sábado, pelas 10 horas, acontece, no entorno da Casa da Arquitetura, a performance urbana "Bodies in Urban Spaces", de Willi Dorner, em coprodução com a Companhia Instável.

A Companhia Radar 360º estreia, também no sábado, pelas 11 horas, no Quarteirão, a performance "Ponto-Traço", um espetáculo com 90 minutos e para maiores de 6 anos.

Oficinas, instalações, visitas orientadas e visitas 'pop up' são outras atividades que a Casa da Arquitetura oferece à população até ao próximo domingo. Muitas dessas atividades decorrem à volta do Quarteirão da Real Vinícola, onde também vão estar várias tendas de comida de rua para os visitantes que ali prefiram fazer as refeições.