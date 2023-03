Casa da Música: 18 anos com dores de crescimento e uma festa de 15 dias

Catarina Ferreira Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Reunião do Conselho de Fundadores e grupo de reflexão, esta sexta-feira, dominada pelo novo modelo de governação e sustentabilidade da instituição

No cargo de diretor artístico da Casa da Música (CdM) há 14 anos, António Jorge Pacheco é a face visível dos 18 anos de uma instituição que atinge a maioridade, mas não sem dores de crescimento. Interrogado pelo JN sobre a sua continuidade no cargo, o antigo assessor de Pedro Burmester - que chegou a ser criticado por este pela duração dos seus mandatos - foi enigmático. "Nunca foi minha intenção eternizar-me no lugar, mas isto obedece a certos procedimentos". Pacheco revelou que foi "várias vezes sondado para dirigir congéneres internacionais da CdM, ao longo dos anos", mas que nunca o fez por "estar comprometido com o projeto, o sentido de dever e por sentir que a missão estava sempre incompleta".

fundos