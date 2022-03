Casa da Música acolhe concerto de apoio à Ucrânia

Hoje às 17:55 Facebook

A Casa da Música recebe, esta quarta-feira, às 21 horas, um concerto de apoio à Ucrânia, promovido pela Ordem dos Médicos.

O Concerto de Solidariedade e de Angariação de Fundos para o povo ucraniano é, segundo os promotores, uma iniciativa que surge "perante a terrível guerra que a Ucrânia vive e à qual o mundo assiste como a maior crise europeia e humanitária do séc. XXI".

O valor total da venda dos bilhetes e dos donativos reverte a favor do "Comité Internacional da Cruz Vermelha - Apoio à Crise Humanitária na Ucrânia", "Cruz Vermelha Ucraniana" e "Programa Alimentar Mundial da ONU - Emergência Ucraniana", organizações humanitárias que operam na Ucrânia.

O programa, a interpretar pela Orquestra APROARTE, sob direção do maestro Ernst Schelle, integra obras de Ludwig van Beethoven ("Abertura Egmont, op. 84), Piotr Ilitch Tchaikovsky ("Abertura A Dama das Espadas, op. 68"), Mykola Lisenko ("Oração pela Ucrânia"), Myroslav Skoryk ("Melodia") e Antonín Dvorjak ("Sinfonia Do Novo Mundo, op. 95"). Conta com a participação de Nataliya Stepanska"), soprano ucraniana residente em Portugal.

O concerto é promovido pela Ordem dos Médicos, com o apoio da Câmara do Porto, da Universidade do Porto, da Orquestra Sinfónica APROARTE e da Casa da Música.