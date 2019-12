Casa da Música apresenta agenda para 2020

Catarina Ferreira Hoje às 13:18 Facebook

A Casa da Música (CdM) apresentou na terça-feira uma agenda para 2020 em que as efemérides levam toda a programação a reboque. À volta do eixo "França" - país que volta a ser destaque da CdM, depois de uma primeira abordagem em 2012 -, há uma série de aniversários para festejar.

Transversal à programação anual é a celebração dos 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven, "o homem que mudou o lugar da música na sociedade", referiu António Jorge Pacheco, diretor artístico da instituição, ontem, durante a apresentação. As nove sinfonias do compositor serão interpretadas ao longo do ano, mas sem que estejam cristalizadas. É fulcral "interpretar a música clássica como contemporânea e a contemporânea como clássica, mantendo o respeito musical", defende o responsável.

Além desta efeméride, 2020 marca também o 15.º aniversário da CdM, que em abril terá um fim de semana festivo especial, e a chegada aos 20 anos de dois agrupamentos da Casa, o Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica. No fim de semana do aniversário da CdM, a Assembleia Geral da European Concert Hall Organisation (ECHO), à qual a CdM pertence, terá a sua reunião magna no Porto.