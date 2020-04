Helena Teixeira da Silva Hoje às 14:57 Facebook

António Jorge Pacheco desenhou programa especial de aniversário, com transmissão no blog que inaugura esta quarta-feira.

A viagem dura há 15 anos. Começou naquele abril de 2005 em que o norte-americano Lou Reed ofereceu à cidade um "dia perfeito", e continuou no dia seguinte com o então presidente da República Jorge Sampaio a retirar a bandeira sobre a mensagem que declarava oficialmente inaugurada a Casa da Música, erguida com espanto e estrilho na rotunda da Boavista, coração do Porto.