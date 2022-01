Casa da Música inicia no domingo primeiro ciclo de concertos da temporada

Hoje às 17:49 Facebook

O concerto "Valsas de Amor", que junta o Coro Casa da Música ao duo de pianistas Luís Duarte e Lígia Madeira, inicia no domingo o primeiro ciclo de concertos da temporada deste ano da Casa da Música, no Porto.

O ciclo "If music be the food of love...", de acordo com a Casa da Música em comunicado, que decorre entre domingo e 23 de janeiro, "marca a abertura do Ano do Amor".

"Não podemos garantir que aqui sejam esconjurados os amores não correspondidos, mas certamente que as almas serão preenchidas por obras inspiradas de compositores que marcaram a História", lê-se no comunicado.

No entanto, também irá ouvir-se música contemporânea, "com a estreia de duas composições, num concerto partilhado entre o Remix Ensemble e o convidado especial Ensemble intercontemporain".

A programação inclui também, entre outros, um concerto duplo de Brahms, com a violinista Baiba Skride e o violoncelista Alban Gerhardt, uma peça de teatro musical para as famílias e um espetáculo em que a Orquestra Barroca "evoca o amor com música celebrativa dos mestres do Barroco alemão, Bach e Händel".