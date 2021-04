Casa da Música reabre com concerto especial

Sérgio Almeida Hoje às 08:58 Facebook

Casa da Música reabre esta segunda-feira as portas, ao fim de três meses, com um concerto especial. Entusiasmo impera entre os membros da Orquestra Sinfónica do Porto.

Em 74 anos de história, a Orquestra Sinfónica do Porto já atuou numa infinidade de locais, horários e dias da semana. Mas nunca o fez, curiosamente, à segunda-feira. Até hoje.

"Não quisemos perder o momento de assinalar simbolicamente esta reabertura das salas e responder "presente"", justifica Rui Pereira, coordenador da Orquestra Sinfónica do Porto/Casa da Música (OSPCdM).