Casa da Música suspende concertos até 3 de novembro

A Fundação Casa da Música decidiu, este sábado, suspender a atividade até 3 de novembro

A decisão abrange 15 eventos, que foram cancelados porque, informou ao JN Paulo Sarmento e Cunha, diretor-geral da Casa da Música, há onze técnicos da instituição em isolamento profilático, depois de cinco dos coralistas, que cantaram no concerto dos 20 anos do Remix Ensemble, terem tido testes positivos à covid-19.

O mesmo responsável sublinhou que a Casa da Música "respeitou todo o plano de contingência, que foi cumprido, não havendo nenhuma falta de cuidado. Foi a especificidade do trabalho do Coro que permitiu a propagação do vírus. Espero que dia 4 volte tudo à normalidade", acrescentou o diretor-geral, reiterando que os casos positivos estão circunscritos e que não tem informação de que haja mais funcionários infetados.

O cancelamento das atividades é preventivo e "para não comprometer a qualidade do serviço".

A Casa da Música vai reembolsar os espectadores do valor dos bilhetes referentes a todos os eventos que não irão realizar-se. Os restantes serviços, como as bilheteiras, as visitas guiadas e o café vão ficar abertos.