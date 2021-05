Casa do Cinema aposta em cartaz alternativo

João Pedro Campos Hoje às 14:36 Facebook

Primeiras quatros sessões somaram 200 espectadores. Novo espaço terá mais 16 sessões até ao final de junho.

Coimbra tem um novo espaço para exibição de cinema num local central: o Centro Comercial Avenida, a meio caminho entre a Praça da República e a Baixa. A Casa do Cinema de Coimbra teve 200 espectadores nas primeiras quatro sessões, levando os organizadores a estarem esperançosos quanto ao futuro do projeto.

A ideia partiu da Direção do Festival Caminhos do Cinema Português, que se realiza anualmente em Coimbra, juntando-se outras duas instituições: o Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica de Coimbra e a Fila K Cineclube. A ideia passa por ter uma programação que fuja ao lado mais comercial, mas que abarque vários estilos. A escolha do local não é inocente.