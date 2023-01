Caso "transfake" chega ao Porto com polémica a estalar

Peça "Tudo sobre a minha mãe" reacendeu debate sobre representatividade de pessoas trans nas artes em Portugal. Teatro Campo Alegre já tem as três récitas esgotadas.

"Isto é um caso muito melindroso"; "é muito complicado comentar porque posso ser mal interpretado"; ou "desconheço do que se trata" - foram estas as respostas mais ouvidas pelo JN, nos meandros políticos, académicos e teatrais, quando pediu comentários públicos sobre o caso "transfake". É a prova de que a representatividade transexual na cultura é fraturante?

A polémica dura desde quinta-feira. Na récita desse dia da peça de teatro "Tudo sobre a minha mãe", adaptação do encenador Daniel Gorjão, do Teatro do Vão, do filme de Pedro Almodóvar, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, Keyla Brasil invadiu o palco e interrompeu a peça aos gritos. Intitulando-se "atriz e prostituta transexual", subiu ao palco seminua e reclamou que o casting era "desrespeitoso" e "transfake" porque o ator André Patrício, que fazia o papel da transexual Lola, era cisgénero. A cena foi filmada por um espectador e tornou-se viral na Internet.