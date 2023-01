Caso "transfake": depois das críticas, Teatro São Luiz substitui ator

Um travesti invadiu o palco do Teatro São Luiz, em Lisboa, em protesto contra aquilo que considerou ser um "transfake": Keyla Brasil indignou-se por um ator cisgénero representar uma personagem "trans". Agora, a sala de espetáculos substituiu o intérprete.

A peça "Tudo Sobre a MInha Mãe", em cena no Teatro São Luiz, em Lisboa, foi invadida na passada quinta-feira pela atriz e travesti Keyla Brasil, que, gritando palavras de ordem como "transfake", condenava que o ator cisgénero (não transsexual) André Patrício estivesse a representar a personagem "Lola", um papel "trans". Segundo o jornal "Expresso", Keyla pediu que o ator descesse do palco e a polémica levou a que sala de espetáculos trocasse o artista.

"No seguimento de vários atos de contestação pela representação de uma personagem 'trans' por um ator 'cis' e pela criação de condições de acesso e representatividade para pessoas 'trans', o Teatro do Vão decidiu alterar o elenco do espetáculo 'Tudo Sobre a Minha Mãe', texto de Samuel Adamson, a partir do filme de Pedro Almodóvar, com encenação de Daniel Gorjão, integrando a atriz 'trans' Maria João Vaz na interpretação da personagem 'Lola'. Esta possibilidade torna-se agora viável pelo empenho do Teatro São Luiz e do Teatro Municipal do Porto", limita-se a referir a sala de espetáculos na página oficial do Instagram.