Cassete Pirata: "Estamos num lugar fresco e apaixonado"

Pir, vocalista e guitarrista, analisa o trajeto percorrido pela banda desde 2016, que culminou com o disco "Semente".

Os Cassete Pirata celebraram o sexto ano com a agenda cheia de concertos. João Firmino, carinhosamente tratado por Pir, vocalista e guitarrista, falou com o "Jornal de Notícias" depois do último concerto da banda, que aconteceu no Novo Ático, no Porto, antes da pausa de inverno.

São seis anos de Cassete Pirata. Já deixaram de ser uma criança para passar à maturidade de uma banda adulta?