CATA-VENTO atuam ao vivo no estúdio do JN

Os CATA-VENTO atuam esta segunda-feira, ao vivo, no estúdio do JN. O showcase da banda é transmitido em direto no Facebook e no YouTube, a partir das 15.30 horas

Os CATA-VENTO, são uma banda musical, com originais em português, na área do pop/rock/blues, em fusão com outros estilos - daí o nome do grupo.

O disco de estreia, "estórias & memórias", tem 12 temas originais em português. O primeiro single lançado foi "O teu perfume no ar", que conta com a participação especial de Gisela Cunha, o segundo foi "Puzzle da vida".

O grupo formou-se no início de 2017, no Cartaxo, com Paulo Pinto (compositor e letrista) e David Colaço (arranjos), ambos com diversificadas experiências no meio musical.

Os últimos a integrar a formação foram Miguel Gromicho, na guitarra solo, e o baterista Luís Paulino, que já tinha gravado as músicas, enquanto músico de estúdio.