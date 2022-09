Catarina Alves Costa em foco no Family Film Project

JN Hoje às 10:45 Facebook

O Family Film Project - Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia regressa ao Porto, de 18 a 22 de outubro, para a sua 11ª edição sob o mote "Arquivo, Memória, Etnografia". Catarina Alves Costa será a cineasta em foco nesta edição. Além das sessões competitivas de cinema há performances, masterclasses, conversas, sessões especiais, uma oficina para crianças e ainda um filme-concerto.

A secção competitiva regressa com uma seleção de 21 obras, provenientes de 15 países, sendo dividida em três temáticas: Vidas e Lugares, Memória e Arquivo e ainda uma sessão competitiva dedicada à Ficção e Animação.



Na abertura do festival, dia 18 de outubro, retorna também o ciclo performativo Private Collection, com performances dos artistas Sérgio Leitão, às 18.30 horas, no Coliseu do Porto e, a partir das 21 horas, Paulo Pinto, Bibi Dória e Ece Canlı, nos Maus Hábitos.



Também no dia 18, às 19.30 horas, em parceria com o Coliseu do Porto, a programação do festival inclui o filme-concerto "Heróis do Mar", espetáculo no qual a Orquestra Filarmónica Gafanhense interpreta a música composta por Henrique Portovedo para o filme realizado em 1949, por Fernando Garcia sobre a pesca do bacalhau "que estava perdido há vários anos".



No dia 20, pelas 15 horas, no Cinema Passos Manuel, será ainda possível assistir a uma masterclass pela realizadora espanhola Nuria Giménez sobre o seu premiado filme "My Mexican Breztel" (2019).

Em 2022, o Family Film Project destaca o trabalho da realizadora e antropóloga Catarina Alves Costa, cuja obra é centrada na realidade portuguesa. O foco na obra da realizadora natural do Porto inclui uma seleção de alguns dos seus filmes mais emblemáticos: no dia 21 de outubro serão exibidos os filmes "Regresso à terra" (1992) e "Seda é um Mistério" (2003) antecedidos por uma masterclass da realizadora às 15 horas. No dia seguinte, 22 de outubro, pelas 17 horas, terá lugar uma conversa com a cineasta acerca da sua obra e percurso profissional, conduzida por Humberto Martins, seguida do filme "O arquiteto e a cidade velha" (2004), no mesmo dia às 21 horas, após a entrega de prémios aos vencedores, será possível assistir ao filme "Senhora aparecida" (1994).



A manhã do último dia do festival, dia 22 de outubro, será dedicada às crianças e jovens, com um workshop dirigido por Tânia Dinis, cineasta e artista que é presença habitual no festival.

Cinema de apropriação



No dia 22 de outubro, a partir das 14.30 horas, sob a curadoria do artista e curador Peter Freund, será apresentada uma mostra de cinema experimental com seleção de mais de uma dezena de pequenos filmes que se estendem do chamado "cinema de apropriação" (cujas obras usam como matéria outras obras pré existentes ou materiais de arquivo) ao "cinema generativo" (cujos conteúdos visuais são parcialmente forjados por algoritmos informáticos). A exibição dos filmes experimentais é precedida pela masterclass Retracted Cinema, onde Peter Freund fará um enquadramento crítico destas formas marginais de expressão artística.



O passe geral do festival pode ser adquirido por 10€ no Passos Manuel. Os bilhetes para as sessões de cinema custam 3€ no Passos Manuel (com entrada gratuita para estudantes) e 6€ no Cinema Trindade.