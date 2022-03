Catarina Branco: "Tudo o que me rodeia é um pretexto para fazer uma canção"

Margarida Cerqueira Hoje às 13:39 Facebook

Prestes a apresentar-se esta sexta-feira no palco do Maus Hábitos, no Porto, Catarina Branco diz estar "muito confiante, porque preparei um espetáculo bastante especial".

Intérprete de temas como "Nunca joguei Pokemón Go" ou "Quando é que se muda a cama", Catarina Branco tem apresentações do seu álbum de estreia, "Vida plena", editado pela Maternidade e Cuca Monga, esta sexta-feira no Porto (Maus Hábitos) e dia 3 de abril em Lisboa (Escola do Largo). A música, que surgiu desde muito cedo por influência dos pais, está a tornar-se cada vez mais presente na vida da artista.

Como surgiu a música na sua vida?

Isso começa muito cedo na minha vida. O meu pai e a minha mãe têm uma banda juntos e o contacto com a música, começa quando eu ia aos ensaios com eles.

Quanto de si procura dar nos temas?

Eu procuro sempre dar tudo. Por isso é que os meus temas têm uma parte muito biográfica e pessoal.

As suas músicas falam de coisas banais do quotidiano como, por exemplo, fazer a cama. Onde encontra inspiração para as suas letras?

Tudo o que me rodeia é um pretexto para fazer uma canção. Essas coisas do quotidiano, acho que são bastante frutíferas e próximas a todas as pessoas.

Qual é a sua música preferida neste álbum de estreia?

É difícil. Acho que é sempre difícil para um artista escolher uma canção preferida, porque isso vai mudando. Há dias em que gosto mais da "Já ´tou num poço", outros que gosto mais da "Nunca joguei Pokémon Go".

De onde surgiu o nome "Vida plena"?

Do nome de uma canção que está no disco, "Vida plena". Escolhi esse título porque liga a temática de plenitude e equilíbrio que existe em todas as canções do álbum.

Uma das músicas deste álbum foi composta em conjunto com o Conan Osíris. Como surgiu essa oportunidade?

Surgiu através de uma mensagem de voz do Tiago [Miranda, aliás Conan Osíris]. Ele disse que tinha um refrão que não ia usar e eu era a pessoa perfeita para fazer alguma coisa com aquilo.

Nessa música, "Cintalho", aborda a sexualidade de forma bastante natural. É importante para si transformar esses assuntos, que costumam ser mais reservados, em algo descomplicado?

Sim. Acho que é uma consequência direta de se fazer uma canção e de, consequentemente, editá-la e distribuí-la. Não quero fazer disso a minha bandeira, nem ser porta-voz para os direitos da sexualidade, mas é uma coisa que está presente na minha vida, tal como fazer uma cama. Por esse motivo, é mais do que aceitável falar sobre os dois temas com a mesma leveza.

Se só pudesse escolher um artista que a inspira, qual seria?

Fiona Apple, porque foi o que ouvi mais durante os últimos anos.

Quais as suas expectativas para a apresentação do álbum no Porto?

Estou com excelentes expectativas. Acho que vai ser uma oportunidade muito boa para quem não me conhece. Estou muito confiante, porque preparei um espetáculo bastante especial.

E em relação às suas ambições futuras, já sabe o que pretende fazer depois das apresentações do álbum?

Tenho algumas coisas planeadas. Trabalhar com pessoas como, por exemplo, o Luís Severo. Participei em alguns discos, entre a produção do "Vida plena" e estas apresentações, nomeadamente, no EP de estreia da Chica. Por isso, depois do "Vida plena", espero tocá-lo bastantes vezes e fazer música com pessoas.