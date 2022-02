"Causa própria" é boa história portuguesa

Miguel Conde Coutinho Hoje às 16:23 Facebook

Policial da RTP usa identidade própria para desenvolver premissa clássica.

Temos menos tolerância para os equívocos narrativos das produções portuguesas - aquele volante, logo ao início de "Glória", é imperdoável - e será muitas vezes por isso que desistimos mais facilmente: porquê perder tempo com isto, se "isto" deve ser só mais uma fraca tentativa nacional?

Acontece porém que o esforço português, apesar de ainda perdido entre o irrelevante e o demasiado ambicioso, começa a merecer análises menos impiedosas. É verdade que "Causa própria", que a RTP está a exibir, faz escolhas pouco felizes (a banda sonora insiste em carregar o ar com tons mais adequados ao horror moderado; as histórias paralelas de tribunal são frágeis; e nota-se falta de experiência na arquitetura das cenas de "courtroom drama"). Mas concentremo-nos no essencial. "Causa própria" é um êxito qualitativo que merece ser exaltado, a começar pela prestação de Margarida Vila-Nova - uma das melhores da sua geração -, que exibe sem esforço o largo espectro emocional que a sua personagem exige. Faz da juíza Ana aquilo que pede o argumento, uma mãe divorciada em conflito com os princípios retos de uma magistrada de percurso inatacável, e eleva-o nos momentos emocionais mais extremados, seja em intensidade sexual ou em estado de puro e contido desespero materno.

As premissas são clássicas: numa terra fictícia, um jovem é assassinado. Seguem-se o mistério, a investigação e o julgamento. Mas é um policial que usa uma linguagem visual própria (a cinematografia é excelente), que não se importa de investir tempo na paisagem, nos espaços e nos gestos dos personagens (destaque para Nuno Lopes, um bom inspetor da PJ, e para Ivo Canelas, um péssimo pai). Há ainda a construção de uma galeria de personagens que vão sustentando um drama com identidade e que é exatamente o que pretende ser: uma descomplexada história portuguesa, que recorre a artifícios contemporâneos e comprovados, e sabe, desde o início, onde quer acabar. Parece simples mas é um feito de complexidade assinalável, que aponta uma saída do labirinto onde a ficção portuguesa ainda está metida.

Causa própria

João Nuno Pinto

RTP e RTP Play