Cecilia Krull e a dádiva de cantar "Grândola"

Intérprete espanhola entoa o clássico de José Afonso na derradeira temporada de "La Casa de Papel".

Cecilia Krull é a voz que canta em "La casa de papel". A música de abertura, "My life is going on", já foi ouvida mais de 97 milhões de vezes. Agora, Krull volta para entoar "Grândola, vila morena".

A oportunidade de cantar o tema de José Afonso veio do diretor, Álex Pina. "Comecei imediatamente a ouvir a versão original e a recriação de Amália Rodrigues. Estas foram as minhas primeiras referências. Eu já a conhecia, mas agora tinha o trabalho de me focar na letra e na pronúncia." As palavras mais desafiantes? "Fraternidade" e "esquina".