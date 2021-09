Céline Carlisle : "A cidade são as pessoas que as fazem"

João Antunes Hoje às 12:56 Facebook

Correalizadora fala de "Silêncio - Vozes de Lisboa", que chegou esta semana às salas de cinema

"Silêncio - Vozes de Lisboa" fala do fado, do agora descaracterizado bairro de Alfama e do excesso de turistas na capital. Um filme necessário, que se centra no percurso de uma idosa que encontra no fado a razão de existir e na proprietária de uma tasca popular que se viu obrigada a fechar o estabelecimento devido à pressão imobiliária. O filme é realizado pela húngara Judit Kalmar e pela suíça Céline Carlisle, que vemos no filme e tem agora nacionalidade portuguesa. O filme já está nas salas e merece ser visto.

Como é que descobriu e decidiu instalar-se em Lisboa?

Foi por acaso. O meu marido teve uma oportunidade de trabalho e decidimos tentar. Pensámos que ia durar talvez dois anos e já dura há 21.

Tem assistido então, como todos os lisboetas, às alterações verificadas na cidade.

Quando cheguei comecei a dizer às pessoas para virem cá, que era uma cidade muito bonita. Durante um ano vivemos em Inglaterra e dizia aos ingleses que tinham de vir. Nessa altura não havia muita gente interessada, tinha mesmo de as convencer. E de repente, é uma coisa de moda, as pessoas vão todas para o mesmo sítio, e fica demais.

Foi o que se passou em Alfama.

Quando cheguei, tinha amigos, mesmo portugueses, que não iam a Alfama. Diziam que era mesmo malfadada. Depois foi o que se viu... É pena, porque há sítios muito bonitos, que valem a pena serem descobertos, mas uma vez descobertos, com gente a mais, ficam estragados. Agora nem digo às pessoas para virem para cá.

O que a levou a fazer este filme?

Estudei Belas Artes, trabalhei em cenografia para teatro e ópera. E também tenho uma formação musical. Foi uma coisa que me tocou logo quando cheguei. O filme é realizado por mim e pela Judit, que vem da área jornalística. Tem um pouco estas duas vertentes.

As realizadoras de "Silêncio - Vozes de Lisboa": Céline Carlisle (à esquerda) e Judit Kalmar Foto: Direitos reservados

Pensa que, sendo de fora, se sente mais livre para falar de certos temas?

Ser de fora talvez facilite esta distância, outro olhar. Mas eu sou de fora e de dentro, não me considero só de fora. Nunca iria fazer um filme assim se estivesse cá apenas há dois anos. Tenho imenso respeito por este país e já tenho nacionalidade portuguesa.

Como é que conheceu e porque é que se concentrou na Ivone Dias e na Marta?

A Ivone foi o ponto de partida do filme. Conheci-a pouco depois de chegar. No meio de onde eu vinha era preciso ser muito profissional. O que gostei no fado vadio foi que as pessoas cantam pelo amor de cantar. E havia pessoas de idade a cantar. Na Suíça, de onde venho, as pessoas de idade vão para um lar, à espera da sua hora. Achei isto tão bonito, estava mesmo a sonhar com isto, ver pessoas de idade ainda com um sentido para a vida.

E a Marta, como chegou ao filme?

Entretanto tinha encontrado a Marta, e eu e a Judit achámos que era mesmo interessante contar a história destas duas fadistas, destas duas artistas. Com o fecho da Tasca Beat ficou evidente que a Marta iria ter também um papel importante no filme.

O que pensa ser necessário para não descaracterizar ainda mais a cidade de Lisboa?

O importante é dar espaço às pessoas que vivem lá. O João, o condutor de tuk-tuk, diz, e muito bem, que são como dois pratos na balança. Por um lado precisa-se do turismo para desenvolver a cidade, para a economia, para dar trabalho a mais pessoas, mas por outro lado não se desenvolvam projetos só para turistas. As pessoas vêm a Lisboa porque gostam da sua autenticidade e se já não houver ninguém na cidade vão deixar de vir. São as pessoas que fazem a cidade.

Tendo uma formação musical, o que representa para si o fado?

A saudade, claro. Mas também o sentimento de pertença. Não no fado que se canta nas casas ou nos palcos. Mas neste fado há o sentimento de comunidade, de família, de carinho. É isso que gosto no fado.

A acompanhar o filme vai haver alguns concertos.

Vai haver um concerto em Marvila, no dia 25, num festival organizado pelos e para os moradores. O concerto vai ser com a Marta e a Ivone e com os músicos que aparecem no filme. Significa muito para mim que tenha sido escolhido pelos moradores. E no dia 29 vai haver outro concerto, no Museu do Fado, com estes músicos e outros de Alfama.