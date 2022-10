Cena de "House of the Dragon" aconteceu por acidente. E protagonista não a quer ver

O oitavo episódio de "House of the Dragon" estreou na madrugada desta segunda-feira e há uma cena que está a dar que falar pela interpretação dos atores e pelas "pazes" feitas entre as personagens. Mas fica o aviso: caso ainda não tenha visto o mais recente capítulo, este artigo contém spoilers.

A primeira temporada de "House of the Dragon", prequela de "Game of Thrones", está quase a terminar, mas, até lá, pretende continuar a dar muito que falar. A série da HBO, neste momento a mais popular entre os serviços de streaming, ultrapassando "Dahmer", da Netflix, vai no oitavo episódio e, no capítulo que estreou na segunda-feira, há uma cena que deixou os fãs rendidos pelo carregado sentimentalismo. Mas, sabe-se agora, que a mesma não foi combinada.

Tudo acontece quando o Rei Viserys Targaryen (Paddy Considine), cada vez mais debilitado, dirige-se até ao trono de ferro uma última vez para defender a filha Rhaenyra. Viserys caminha dolorosamente até ao trono e, quando começa a subir as escadas, a coroa cai. Quem a apanha é o irmão Daemon Targaryen (Matt Smith), que acaba por ajudar o rei a sentar-se e ainda lhe coloca a coroa na cabeça. A cena marca as pazes feitas entre os irmãos, mas foi toda improvisada. Já que a coroa caiu por acidente, como contou a realizadora Geeta Patel em entrevista à "Entertainment Weekly".

"Na sala do trono, Daemon ajuda Viserys a subir as escadas porque ele está tão franco que não o consegue fazer sozinho. Primeiro, um soldado aproxima-se de Viserys e ele afasta-o, e diz 'não, não, não. Consigo fazer isto sozinho'. Ele é orgulhoso. Então, vem outra pessoa e ele pensa que é um soldado, mas é o irmão. Quando estávamos a filmar isto, a coroa caiu da cabeça de Paddy e o Matt pegou nela e continuámos. Não parámos. Houve uma descoberta naquele momento. Mas decidimos filmar nos dois sentidos: com a coroa a cair e com a coroa a não cair. Sempre que a coroa caía, todos perdíamos o fôlego. Fiquei tão agradecida pelo acidente ter acontecido", contou Geeta.

"Não tenho a certeza se alguma vez a irei ver"

O trabalho de Paddy Considine está a ser bastante elogiado - o autor dos livros de "Game of Thrones" até fez questão de lhe mandar uma mensagem a dizer que o Viserys do ator era melhor do que aquele que é representado nas obras - mas Considine não pretende ver os episódios. Tudo porque não gosta de ser ver em televisão.

"Não tenho a certeza se alguma vez o irei ver. Na verdade, depois do segundo episódio, não vi mais nenhum. Algumas pessoas não gostam de se ver a encarnar as personagens e eu sou uma delas. É debilitante. Tendo a afastar-me", disse o ator em declarações ao "The New York Times", partilhando que não se esqueceu do pai, que não resistiu a uma doença oncológica, enquanto gravava a série.

"Vi o meu pai morrer de cancro, e foi um desfecho muito rápido. Por isso, é claro que isto me fez sentido, e penso que foi muito chocante e eficaz. Torna-se uma manifestação física de toda a luta interior. O mistério é saber porque é que tantas pessoas querem ocupar o Trono de Ferro. Não era algo que o Viserys desejava. Ele tinha, simplesmente, o sentido do dever. Sentia o peso de ser rei, o peso da responsabilidade, e o fardo em que se podia tornar", contou.