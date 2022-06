Centenário de Saramago ao som de música clássica

Iara Macedo Hoje às 19:03 Facebook

À 17.ª edição, Festival Internacional dos Açores celebra, nos finais de agosto e inícios de setembro, o centenário do escritor português nobelizado.

Regressa de 30 de agosto a 4 de setembro o Festival Internacional dos Açores que, na sua 17.ª edição, pretende celebrar os 100 anos do nascimento de José Saramago, o escritor português que, ao lado da escrita, tinha a música como uma das suas grandes paixões.

Baseado nas ilhas Terceira e São Miguel, o festival assinala a efeméride redonda ao som de música clássica, contando com talentos no piano, no violoncelo e no órgão e incluindo atividades complementares, como masterclasses (piano, violoncelo e música de câmara) e programas de sensibilização e valorização do património natural e cultural dos Açores.

O evento abre com o concerto do violoncelista russo Pavel Gomziakov, a 30 de agosto no Palácio dos Capitães-Generais, na Terceira. O músico regressa ao palco a 1 de setembro, em Ponta Delgada, no Palácio de Santana, com obras de Bach, Prokofiev e Ysaÿe.

A 31 de agosto atua o duo português Vasco Dantas e Isabel Vaz, no piano e violoncelo, respetivamente, ainda na ilha Terceira, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. No mesmo local, a abrir setembro, é o pianista Adriano Jordão quem sobe ao palco.

O festival apresenta ainda atuações do organista João Santos (na Igreja de São José, em Ponta Delgada) e da pianista coreana Young-Choon Park (no Teatro Micaelense, na mesma cidade), ambos a 2 de setembro; de Zoran Imširović a 3 de setembro (também no Teatro Micaelense) e de Gulsin Onay na data final do evento (ainda no Teatro Micaelense), ambos no piano.