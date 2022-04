Centenário de Saramago assinalado pela Universidade do Porto

JN Hoje às 16:42 Facebook

A exposição "Ver cegueira adentro", de Agostinho Santos, dedicada à obra de José Saramago, abre ao público nesta quinta-feira, na Reitoria da Universidade do Porto.

A obra de José Saramago inspirou o artista plástico Agostinho Santos para a sua nova exposição, "Ver cegueira adentro", que pode ver vista já a partir de hoje, às 18 horas, na Reitoria da Universidade do Porto (Galerias 1 e 2).

Entre 2009 e 2021, o diretor da Bienal de Arte de Vila Nova de Gaia criou largas dezenas de obras (entre pintura, escultura, desenho e livros de artista) em que podemos encontrar laivos de "insubmissão" e "um frontal exercício de cidadania", defende o escritor Valter Hugo Mãe, curador da presente exposição. Ainda segundo o autor de "O apocalipse dos trabalhadores", a obra de Agostinho Santos está "ao serviço de suas convicções", o que o coloca "claramente na esteira do que foi sempre o gesto de Saramago. Ambos inscrevem a multidão nos seus discursos, essa dos oprimidos ou esquecidos, dos que são preteridos ou adiados".

Na abertura da mostra , serão lançados pela U.Porto Press dois livros de artista de Agostinho Santos - "Outra vez a sonhar" e "Querida Blimunda" -, bem como o livro "Ver cegueira adentro", que documenta a exposição e apresenta textos de Pilar del Río, João Tordo, José Rui Teixeira, Maria de Lourdes Pereira e Valter Hugo Mãe.

O centenário de José Saramago vai ser evocado no Porto já no dia seguinte, através do livro "De memória nos fazemos", uma homenagem de Violante Saramago ao seu pai. A sessão de apresentação da obra está marcada para esta sexta, às 21.30 horas, na Livraria Lello.