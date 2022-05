Centenas de iniciativas marcam Noite Europeia dos Museus

JN Hoje às 19:56 Facebook

Mais de 300 atividades, na maioria de acesso gratuito, vão assinalar este sábado a Noite Europeia dos Museus. O Dia Internacional dos Museus é celebrado a 18 de maio.

O tema proposto pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), promotor do evento a nível mundial, é "O Poder dos Museus" e visa demonstrar o impacto positivo destes espaços culturais num mundo em mudança, quando às consequências económicas, políticas e sociais da guerra na Ucrânia se junta aos efeitos da pandemia de covid-19.

Em Portugal, dezenas de entidades e concelhos do continente e arquipélagos dos Açores e da Madeira respondem anualmente ao repto da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) para que os museus nacionais e da rede portuguesa criem programações especiais para estas datas, que passaram a ter uma oferta presencial e online.

Visitas guiadas e temáticas a exposições e às reservas de alguns museus, espetáculos de teatro, dança, circo e música, oficinas e palestras, entre outras iniciativas, na maioria gratuitas, para todos os públicos, compõem um programa geral que soma centenas de atividades.

O objetivo, segundo a DGPC, é promover junto da sociedade "uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento". Quanto à Noite Europeia dos Museus, a iniciativa foi criada em 2005 pelo Ministério da Cultura de França e comemora-se todos os anos num sábado de maio. Nesta ocasião, os museus portugueses organizam múltiplas atividades, incentivando os visitantes a usufruírem de uma experiência cultural diferente, em período noturno, fora do horário habitual de funcionamento.



No Porto, o Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR) assinala a Noite Europeia dos Museus com um programa especial de visitas guiadas fora de horas. Numa altura em que prepara a abertura da exposição de longa duração para apresentar ao público no verão, as visitas fazem-se à mostra temporária "Seja dia ou seja noite pouco importa" e à Casa-Museu Fernando de Castro. O ponto de encontro no MNSR é às 19 horas e a visita guiada começa pela contemporaneidade das obras de Pedro Calapez e André Gomes e remata no naturalismo de Artur Loureiro, pintor do século XIX fortemente representado no museu. A visita livre estará disponível gratuitamente neste dia das 18 às 21.30 horas.

Na Casa Museu Fernando Castro, as visitas são exclusivamente guiadas e têm dois horários, 19 e 21.30 horas. Localizada na Rua de Costa Cabral, este espaço gerido pelo MNSR apresenta uma atmosfera criada no início do século XIX por Fernando de Castro, um colecionador revivalista.

Num dos ex-libris da Invicta, a Torre dos Clérigos, decorre o mais recente espetáculo de video mapping "Spiritus", presente na Igreja dos Clérigos, mas também uma visita guiada ao Museu dos Clérigos, onde se poderá conhecer a história e as várias coleções desta Irmandade, bem como a exposição temporária de desenhos do arquiteto Álvaro Siza.

O Museu Militar do Porto, tendo como ponto de partida a coleção de soldadinhos, dá a conhecer os meios de transporte usados pelos exércitos ao longo dos tempos. As viagens para África durante o período da Guerra Colonial são o mote para a discussão sobre os preparativos de viagem para um outro continente: o clima diferente, as vacinas, as viagens de barco, etc. Também se convidam os participantes a comporem uma ração de combate para um dia. Com a construção de uma maquete de uma trincheira em miniatura, pretende-se transmitir noções básicas da montagem de um tipo estrutura de sistema defensivo, como o fizeram durante a I Guerra Mundial. Haverá também um peddy-paper aos edifícios e monumentos do tempo do Cerco do Porto.

O Museu dos Transportes e Comunicações recebe um espetáculo de circo contemporâneo da Erva Daninha que cruza o rural e o urbano através de um objeto intemporal - a enxada.

O Museu da Quinta de Santiago, em Matosinhos, explora o significado de um espaço desta natureza através da noção de cardume. Os mais novos são convidados a perceber como a arte exposta em "Profundezas", de Elisa Ochoa, fala sobre o nosso mar e alerta para questões fundamentais do ecossistema.

Em Vila Nova de Gaia, a Casa-Museu Teixeira Lopes/ Galerias Diogo de Macedo apresenta um programa musical a cargo de Luísa Barriga (soprano) e António Oliveira (piano), seguido de uma visita guiada pelo historiador Joel Cleto. O programa gratuito está marcado para as 21 horas.

Em Santa Maria da Feira haverá uma visita orientada pelos vários espaços do Museu do Papel Terras de Santa Maria, mas de olhos vendados. O objetivo é que os visitantes recorram a outros sentidos que não a visão, estimulando a criatividade e a concentração. "Conhece o Museu do Papel, mesmo de olhos fechados" é o nome da atividade.

Em São João da Madeira, o Museu da Chapelaria e o Museu do Calçado sugerem a realização de duas visitas orientadas especiais, às 19 e às 20.30 horas.

O Museu Municipal de Penafiel recebe o concerto do guitarrista Romeu Lourenço, premiado em vários concursos nacionais e internacionais. Promovido pela Associação 3M, o Young Guitar Masters é um projeto colaborativo que pretende criar um circuito regular de concertos de guitarra clássica em Portugal, promovendo instrumentistas em início de carreira.

O Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, abrirá as portas aos visitantes durante a noite, a partir das 21 horas. Ali, encontrarão um percurso temático sobre a iconografia musical existente em algumas das peças das coleções daquela instituição. A visita será guiada pelo musicólogo Eduardo Magalhães. Terá a colaboração da Academia de Música de Guimarães, da Sociedade Musical de Pevidém e do musicólogo Eduardo Magalhães.

No Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, será apresentada uma programação especial com a projeção multimédia "Eletricidade", às 21 horas, no jardim, unindo imagem e som sintetizados, tocados ao vivo, através da variação da tensão elétrica. Um espetáculo com a duração de 40 minutos.

O MNAA apresentará também o projeto "À nossa guarda: A escolha de quem cuida", resultante do convite feito a nove "vigilantes-rececionistas", "para uma apreciação informal" das suas obras preferidas na exposição permanente. A partir das 18 horas de sábado, no auditório.

O Museu dos Coches, também em Lisboa, promove a partir das 20 horas visitas guiadas para conhecer mitos associados a estes transportes históricos.