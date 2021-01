Centenas despedem-se de Carlos do Carmo ao som de "Lisboa Menina e Moça"

Rui Pedro Pereira Hoje às 16:52 Facebook

Centenas de pessoas despediram-se, na tarde desta segunda-feira, de Carlos do Carmo, ao som de um dos êxitos do fadista, "Lisboa Menina e Moça", tocado a guitarra à medida que a urna saía da Basílica da Estrela e entoado pela população quando entrou no carro funerário rumo ao cemitério.

"Obrigado, Carlos", ouviu-se, entre a música e os aplausos, num momento emocionante, testemunhado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, António Costa.

A mulher de Carlos do Carmo, Judite, foi amparada pela família e saiu à frente da urna tapada com a bandeira de Portugal e cachecóis do Belenenses, o clube de sempre do artista, que morreu no passado dia 1 de janeiro vítima de um aneurisma no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.