Cerezales: um exemplo a seguir

Helena Mendes Pereira Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

No noroeste espanhol, a poucos quilómetros da cidade de Leon, a Fundação Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) apresenta um projeto artístico exemplar que tem vindo a conquistar reconhecimento crescente.

A propósito de um conjunto de projetos com a artista Fernanda Fragateiro (PT, 1962), ouvi falar da Fundação Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC), localizada a cerca de 30 quilómetros de Leon, no noroeste espanhol.

Fragateiro falou-me da beleza do lugar, no meio do nada, e de um projeto que, além de exposições, também tem um auditório, biblioteca, salas de ensaio para músicos (que se cedem gratuitamente), e espaços pedagógicos onde se promove uma relação com a natureza envolvente, dentro do conceito de etnoeducação.

PUB

Antes que terminasse a exposição daquela que é uma das mais importantes artistas da sua geração, fui descobrir o que se dizia como um local exemplar, com um projeto de arquitetura inovador e de muito bom gosto, ali, na pequena aldeia de Cerezales, onde não há muito mais para ver.

Fernanda Fragateiro apresentou, de 14 de agosto a 4 de dezembro de 2022, a exposição individual "Em bruto: relações comoventes", em que estabeleceu uma relação com a arquitetura do local, evidenciando a sua cultura, o seu feminismo e ativismo, a beleza de tudo o que imagina.

Ao chegar ao local, o nosso primeiro contacto é com o edifício inicial, uma antiga escola primária, hoje recuperada, do tempo da República Espanhola (1933), um projeto de Luis Aparicio Guisasola, onde a FCAYC começou, em 2008, a sua atividade. O edifício cedo se tornou pequeno e, em 2017, abre portas o novo, com projeto dos arquitetos Alejandro Zaera Polo & Maider Llaguno. Este projeto já ganhou, inclusive, prémios de arquitetura sustentável. O sistema de aquecimento, por exemplo, é feito a partir de recursos endógenos locais, como as madeiras, e com tecnologia que reutiliza e evita que espaços que não estão a ser usados estejam a desperdiçar energia.

Antonino, o fundador, enriqueceu em negócios no México. Era o dono, entre outras coisas, das cervejas Corona que foram vendidas a uma empresa brasileira por uma fortuna. Era natural dali, da pequena aldeia de Cerezales, e como ele e Cinia não tiveram filhos, decidiram investir numa Fundação e num projeto cultural que tem como objetivos dinamizar a aldeia e promover a arte contemporânea.

A ação da FCAYC tem merecido reconhecimento e, em 2021, recebeu a Medalha de Ouro para mérito em Belas Artes, atribuída pelos reis de Espanha. A pouco mais de três horas de distância de Braga, este é um local de descoberta obrigatória. Um projeto inspirador e um exemplo de qual pode e deve ser o papel das instituições privadas no setor cultural e artístico. A FCAYC dispõe de um fundo para a produção de exposições, para que os artistas sejam devidamente valorizados e seja dignificado o seu trabalho.

Desde o dia 18 de dezembro de 2022 e até 2 de abril de 2023, está patente a exposição "Anidar en el gesto, Prácticas en el espacio expositivo", que parte da obra do escultor Alberto Sánchez (ES, 1895 - 1962). Não obstante, o edifício e o enquadramento justificam, por si só, a visita.

Fundação Cerezales Antonino

y Cinia (FCAYC)

Cerezales (Espanha)