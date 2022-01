Cerimónia dos Grammys adiada pela segunda vez consecutiva

JN Hoje às 14:50 Facebook

A organização dos prémios Grammy, agendados para o dia 31 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos, fez saber esta quarta-feira que o evento foi adiado face à crescente evolução da pandemia de covid-19 provocada pela variante ómicron.

Em comunicado, a Recording Academy e a CBS, referem que a prioridade é a saúde e segurança da comunidade musical, do público, e das centenas de funcionários do evento, entendendo por isso, e face a avaliações conjuntas com as autoridades locais e estaduais, não estarem reunidas condições para avançar com o evento.

"Dada a incerteza em torno da variante ómicron, manter o espetáculo a 31 de janeiro acarreta demasiados riscos", pode ler-se.

Depois de, em 2021, a cerimónia ter sido adiada para março, acabando por decorrer sem público presente e com atuações gravadas previamente, esta é a segunda vez que a organização se vê obrigada a adiar o evento. Sobre a nova data, a organização ainda não adiantou nada.

Entre os candidatos estão nomes como Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R., com oito nomeações, Billie Eilish e Olivia Rodrigo com sete e, com lugar de destaque, o pianista Jon Batiste, com 11 nomeações em várias categorias.