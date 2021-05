Cerimónias fúnebres da atriz Maria João Abreu realizam-se no sábado

Rui Pedro Pereira Hoje às 19:20 Facebook

Ficou a saber-se na tarde desta quinta-feira a data, hora e local das cerimónias fúnebres da atriz Maria João Abreu. Segundo a revista "Nova Gente", as exéquias realizam-se neste sábado, dia 15 de maio, na Igreja São João de Deus, em Lisboa.

Ainda de acordo com aquela publicação, o velório do corpo tem início às 11 horas e a missa de corpo presente vai realizar-se ao final da tarde. O corpo da atriz segue depois da Praça de Londres, onde se situa a igreja, para o crematório no Alto de São João, pelas 19 horas.

Maria João Abreu morreu nesta quinta-feira depois de quase duas semanas internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de um aneurisma.