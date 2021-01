Cerimónias fúnebres de Carlos do Carmo com missa "aberta a todos"

Hoje às 12:24 Facebook

As cerimónias fúnebres do fadista Carlos do Carmo, que morreu, esta sexta-feira, aos 81 anos, vão decorrer em Lisboa. Missa será aberta ao público.

As exéquias de Carlos do Carmo estão marcadas para segunda-feira, "a partir das 10 horas da manhã, na Basílica de Estrela, em Lisboa. Às 14 horas, realizar-se-á uma missa de corpo presente", divulgou, este sábado, a Universal, editora do artista, que acrescenta ainda que esta missa "será aberta a todos os que queiram prestar uma última homenagem ao fadista que nos deixou ontem, com as devidas regras de segurança sanitária em curso."

O local onde será sepultado Carlos do Carmo não foi divulgado e a "cerimónia está reservada à família e amigos mais próximos."