Cerimónias fúnebres do ator António Cordeiro já têm data

O velório de António Cordeiro realizar-se-á a 8 de fevereiro, a partir das 11.30 horas, na Capela de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro. O ator morreu no sábado, aos 61 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Em tempo de pandemia, a última homenagem a António Cordeiro será limitada a 10 pessoas, entre familiares e amigos, mais de uma semana depois da morte do ator. Depois das cerimónias fúnebres, no mesmo dia, pelas 15.45 horas, terá lugar a cremação no complexo funerário da Quinta do Conde, em Sesimbra.

Nascido em Pias, no Baixo Alentejo, o ator mudou-se para o Barreiro na década de 1960, acabando por ali descobrir a paixão pelo mundo do espetáculo. Foi influenciado por dois amigos, Rui Santos e Telmo Caria, que criaram o Grupo de Teatro "A Tribuna", no Clube 31 de Janeiro.

Acicatado o talento, António Cordeiro afirmou-se na representação, protagonizando uma carreira notável que agora muitos recordam com pesar, mas também orgulho por a terem acompanhado.

Até porque, como sublinha a ministra da Cultura, Graça Fonseca, era um "rosto familiar da televisão portuguesa e intérprete talentoso".