César Mourão: "Sinto-me um bocadinho uma criança na piscina dos grandes"

Ator e humorista César Mourão estreia-se como cantor, lança disco de originais e dá concertos. Este sábado atua em Lisboa e no dia 28 no Porto.

"Talvez não seja nada", ou talvez seja o início de mais uma prolífera e bem sucedida carreira. César Mourão, 44 anos, decidiu seguir a paixão antiga pela música, transformou-a em disco e hoje vai atuar com uma banda e convidados especiais, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, seguindo depois, no dia 28 a Super Bock Arena, no Porto.

Com temas originais e histórias escritas e contadas pelo próprio, os concertos vão ter a participação de nomes como a madeirense Juliana Anjo ou os amigos de longa data Miguel Araújo (no Porto) e António Zambujo (em Lisboa) - os mesmos que o ajudaram a dar o salto para este novo desafio.