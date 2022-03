César Mourão: "Will Smith abriu um precedente grave"

Rui Pedro Pereira Hoje às 20:27 Facebook

César Mourão recusa acreditar que a agressão de Will Smith ao humorista Chris Rock durante a gala dos Oscars tenha sido real. A confirmar-se, não tem dúvidas: "É muito grave".

Também ficou estupefacto com a agressão de Will Smith a Chris Rock?

Achei - e acho - que pode ser uma encenação. Fiquei com esperança numa solução até ao final do espetáculo dos Oscars, até porque a reação de ambos é muito estranha. Não quero acreditar que aquela reação do Will Smith tenha sido a sério. A confirmar-se, é muito grave.

O mundo acredita que foi a sério. A confirmar-se, compreende o impulso de Will Smith?

É sempre injustificável. Abre um precedente grave para o mundo, ao partir para a agressão física. Podia ter esperado pelo intervalo ou pelo fim da gala, para manifestar a sua insatisfação de forma verbal. Ainda por cima, fê-lo com milhões de pessoas a ver e num contexto mundial de guerra e de violência como o que atravessamos atualmente.

Há um limite para o humor?

Já me fazem essa pergunta há muitos anos. Só há limites para o bom senso. Depende do contexto de saúde da pessoa, de quem faz a piada, de quem está a assistir ao espetáculo, das sensibilidades de todos, de quem é a audiência. O mundo mudou e a forma como encarávamos uma piada em 1980 já não é a mesma de 2022.