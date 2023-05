Chamada final para o festival Literatura em Viagem

Sérgio Almeida Hoje às 19:05 Facebook

A edição deste ano do festival Literatura em Viagem, em Matosinhos, aproxima-se da reta final, mas os derradeiros dois dias são, de longe, os mais intensos. Sábado e domingo haverá uma dúzia de atividades, entre debates, lançamentos de livros ou oficinas de escrita criativa para os mais novos.

A partir do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, que se cumpre já no dia 23, a primeira mesa-redonda deste sábado, às 15.30 horas, na Biblioteca Municipal Florbela Espanca, vai debater "Portugal e os portugueses", eterno objeto de estudo do pensador natural de S. Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida. António Carlos Cortez e Susana Moreira Marques são os oradores da sessão.

O tema de debate seguinte também promete atrair uma legião de interessados. "Com que lente vemos o mundo" é o mote de um diálogo no qual José Milhazes, José Pedro Teixeira Fernandes, Paulo Moura vão falar sobre a turbulência que grassa pela planeta, procurando saber se as ideologias continuam a ter um papel dominante no relacionamento entre os povos, mas também na eclosão de conflitos.

Domingo, logo após o lançamento do "Guia literário de Matosinhos", segue-se a mesa de debate "Autobiografia literária - Quanto de nós deixamos nos livros que lemos. E nos que escrevemos". Dulce Maria Cardoso, Karina Sainz Borgo, José Eduardo Agualusa são os participantes de uma sessão centrada nas influências literárias. Sérgio Almeida v