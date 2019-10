Charles Lloyd abre 28.º Guimarães Jazz

Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A 28.ª edição do Guimarães Jazz vai apresentar 13 concertos em 10 dias consecutivos, com uma programação defendida como "multidisciplinar", que irá "tentar alcançar" o "máximo de amplitude possível" das diferentes gerações e variantes daquele estilo musical.

Apresentado hoje, o Guimarães Jazz 2019 vai decorrer entre 07 e 16 de novembro, trazendo à cidades nomes como Charles Lloyd, que abre os encontros, Eric Harland, Joe Lovano, Antonio Sánchez, Vijay Iyer, Craig Taborn, Lina Nyberg, Rudy Royston e Andrew Rathbun, sem esquecer a "componente de formação" habitual do evento.

Os concertos vão percorrer vários palcos da cidade, tendo como particularidade que a edição deste ano foi apresentada na Associação Convívio, que assinalou hoje 58 anos, em grande parte "dedicados ao ensino e fomento do Jazz", sendo de salientar a Escola de Jazz do Convívio.

"O Guimarães Jazz continua a ser um evento marcante da agenda cultural da cidade", sublinhou na apresentação a vice-presidente da autarquia, Adelina Pinto.

A organização garante que o programa "revela um equilíbrio entre os artistas convidados, numa tentativa de alcançar o máximo de amplitude possível na representação das diferentes gerações e estilos que marcam o jazz do presente".

Segundo o diretor artístico do festival, Ivo Martins, é de destacar a presença de músicos portugueses "através de parcerias que inovam no Guimarães Jazz" e que vão ao "encontro da sensibilidade local e dos interesses dos músicos".

"O programa responde ao desafio do pensamento crítico, assente na comunicação, criatividade e colaboração", referiu ainda aquele responsável.

Os bilhetes para os concertos do Guimarães Jazz 2019 estão à venda por um custo entre cinco e 15 euros, tendo a assinatura para todos os concertos o valor de 90 euros.

Os concertos realizar-se-ão no Centro Cultural Vila Flor, onde será dado o arranque do evento, no dia 07, com o saxofonista Charles Lloyd, e no Centro Internacional das Artes José de Guimarães.

A destacar o concerto com entrada gratuita (domingo, dia 10) da Big Band e Ensemble de Cordas ESMAE (da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto), dirigida por Geof Bradfield.

Caberá ao Andrew Rathbun Large Ensemble encerrar a edição número 28 do Guimarães Jazz, também no Centro Cultural Vila Flor, no dia 16.