Jorge Manuel Lopes Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dos maiores bateristas da história do rock morreu aos 80 anos. Era o mais discreto de The Rolling Stones, criando um som inconfundível sem nunca se afastar do amor ao jazz.

Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones desde 1963, faleceu hoje num hospital de Londres, afirmou o seu assessor de imprensa em comunicado. O músico, de 80 anos, partiu "rodeado pela sua família". Watts era um "marido, pai e avô querido" e "um dos maiores bateristas da sua geração", prossegue o comunicado.