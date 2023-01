Charlotte Gainsbourg: "Na década de 1980 vivi os anos mais mágicos com o meu pai"

João Antunes Hoje às 10:38 Facebook

Filha do cantor Serge Gainsbourg e da atriz Jane Birkin, Charlotte já passou a barreira dos 50 anos, mas continua com a mesma frescura e juventude e em busca de novos projetos, no cinema e na música. Depois de resolver as questões com a mãe no belo documentário onde se estreou na realização, "Jane por Charlotte", é a protagonista de "Os passageiros da noite".

No filme, passado na Paris da década de 1980, interpreta o papel de uma mulher abandonada pelo marido que encontra num programa noturno de rádio o emprego para poder criar os filhos e a motivação para enfrentar a vida. Estivemos frente a frente a conversar com Charlotte Gainsbourg.

Como é que se interessou por este projeto peculiar?

Foi o processo normal. Li o guião, com o meu agente, em quem tenho uma enorme confiança. Vimos os filmes deste realizador, porque não conhecia pessoalmente o Mikhael [Hers]. Agradou-me imenso a sensibilidade e a delicadeza como ele abordou a história. Sentimental, mesmo. Gostei muito dos filmes anteriores dele e da maneira como ele é, como pessoa.