Charlotte Wells: "Nomeação para os Oscars é completamente surreal"

Charlotte Wells, realizadora de "Aftersun", já nas salas de cinema, falou sobre o bom acolhimento do seu filme de estreia.

É unanimemente considerado um dos melhores filmes do ano de 2022, mas só agora se estreia entre nós. A responsável de "Aftersun" chama-se Charlotte Wells, uma escocesa de 35 anos que admite que o ponto de partida para o filme foi a sua relação com o pai e as férias que passavam juntos quando era criança.

O percurso do filme culminou com a nomeação para o Oscar de Paul Mescal na categoria de Melhor Ator. Estava à espera?