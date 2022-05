"Check-in" para mais uma edição do "Literatura em Viagem"

Festival regressa ao formato 100% presencial, três anos depois. Até domingo, 30 autores debatem estado do Mundo.

Com a ânsia própria de quem se viu privado, no último par de anos, de dar livre curso à evasão e escapismo que a literatura de viagens proporciona como poucos, arranca esta quarta-feira a programação oficial da 16ª edição do festival matosinhense LeV (Literatura em Viagem).

Depois de, em 2020 e 2021, boa parte dos eventos terem migrado para o suporte digital, o festival volta a assumir a 100% a dimensão presencial, numa reconciliação evidente com o próprio conceito que, ao longo dos anos, trouxe até Matosinhos autores como Paul Theroux, John Banville, Alan Hollinghurst ou Michael Cunningham.