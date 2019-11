Chefe transmontano prepara jantar temático de tributo a Roberto Leal

Fernando Pires Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Gonçalves, o cozinheiro mirandelense que Roberto Leal levou para o Brasil e que está a ter grande sucesso em São Paulo, vai elaborar uma ementa com seis pratos de que o falecido cantor transmontano gostava, e vai dar a cada um deles o nome de canções populares de Roberto Leal.

"Vou convidar cinco chefes de renome, no Brasil, e todos vamos elaborar um menu com seis pratos, em que cada um vai ter o nome de uma música do Roberto, as mais antigas que estão muito ligadas a Trás-os-Montes. Quando sair o prato para o salão, todo o percurso vai ser ao soma da música de fundo do título do prato", conta.

O mirandelense quer, desta forma, homenagear alguém que foi muito importante na sua vida. "Desde logo, porque foi o Roberto Leal que me levou para o Brasil. Ele disse-me que não ia nem para o Porto nem para Lisboa, mas ia com ele para São Paulo. Inicialmente, foi um choque mas depois foi só fazer aquilo a que já estava habituada em Portugal".

Manuel Gonçalves e Roberto Leal sempre mantiveram uma relação de cumplicidade, mesmo nos últimos dias de vida do cantor. "Nós falávamos todos os dias, almoçava e jantava muitas vezes com ele. Inclusivamente, no dia em que foi para o hospital, estivemos a almoçar até às quatro da tarde. Depois da operação era eu que lhe fazia a comida todos os dias", revela.

E para os brasileiros, o chefe Manuel Gonçalves já é conhecido como o Roberto Leal da gastronomia. "Falam que sou para a gastronomia portuguesa no Brasil, como o Roberto foi para a música lá".

A prova do carinho e do reconhecimento das qualidades do chefe Manuel Gonçalves por parte dos brasileiros teve uma prova evidente, quando recentemente o mirandelense ocupou a cadeira número 1 do Colegiado de artes culinárias, cujo patrono é Fernando Pessoa. Um reconhecimento da Assembleia Legislativa de São Paulo, que deixou o chefe emocionado. "Receber um prémio pelos deputados da Assembleia é gratificante. Uma das coisas que os brasileiros têm de bom é de reconhecer os méritos das pessoas nas diversas áreas."

Nos últimos anos, Roberto Leal era o rosto de um projeto turístico de Alfândega da Fé, relacionado com a promoção de produtos locais e um aldeamento destinado a descendentes de emigrantes portugueses radicados no Brasil, que estava a ajudar a divulgar, sendo uma espécie de embaixador em São Paulo, onde residia.

Além disso, o malogrado cantor era embaixador da "Alheira de Mirandela" e da Rota do Azeite de Trás-os-Montes, no Brasil, cujo presidente, Jorge Morais, outro mirandelense, que também lidera o Grupo Alfandegatur, faz questão de sublinhar a importância de Roberto Leal para abrir as portas do Brasil aos produtos transmontanos de qualidade. "Se estou com regularidade no Brasil isso deve-se ao Robertol, e ficou uma enorme ligação de amizade que nunca vou esquecer", conta.

"Há muitos produtos da região que estão a ter muito sucesso em São Paulo e isso tem muito o seu cunho pessoal", acrescenta.

Roberto Leal nasceu a 27 de novembro de 1951 na Aldeia de Vale da Porca, no concelho de Macedo de Cavaleiros. Ainda criança emigrou com os pais para o Brasil, onde fez carreira. Ao longo de quase 50 anos, vendeu perto de 25 milhões de discos, tendo arrecadado trinta discos de ouro e cinco de platina. Morreu no dia 15 de setembro de 2019.