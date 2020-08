"Chegamos sempre demasiado tarde e acabamos sempre de coração desfeito"

Helena Teixeira da Silva Ontem às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

"Castro" está em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, até ao dia 12 de setembro

É um duelo entre o presente e o futuro - e o futuro do futuro (quem prevalecerá, incólume, na memória do mundo volvidos séculos), aquele que chega hoje à noite ao Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, casa que este ano deu o tiro de partida da temporada antes de todos os outros equipamentos culturais do país.

É o retrato do último dia da vida de Inês de Castro. E é "Castro" como ainda não a tínhamos visto - uma criação cruciante e arrebatadora que se debruça não apenas sobre o mito que emoldura o amor de Pedro e Inês, mas também sobre o poder e as contingências de mandar, que "mais parece cativeiro" do que real comando.

"O coração tem razões que a razão desconhece, mas a razão de Estado tem razões que o coração também desconhece", sintetiza Nuno Cardoso, que arrisca, 17 anos depois da investida de Ricardo Pais, seu antecessor na direção artística do TNSJ, encenar o poema de António Ferreira que enforma aquela que é a primeira tragédia escrita em língua portuguesa. Não é possível ser português e não a conhecer.

"Vive mulher forte"

Enfrentam-se, no palco, Inês, a mulher por quem Pedro tombou de amor, e Afonso, pai de Pedro, sétimo rei de Portugal. Inês, galega fogosa e frontal, suplica pela vida, talvez tenha pecado contra Deus ao amar o Infante, mas não contra o Rei e jamais contra o reino. "Senhor, aqui me tens", diz, certa da sua inocência, "não te preocupes, não fujo".

Afonso IV balança "entre o dever e o cansaço, entre a clemência e a severidade", hesita, vacila, cede. "Mulher forte, vive enquanto Deus quiser", sentencia. Seria a reviravolta perfeita numa peça que conta 400 anos, se dela não se conhecesse o trágico desfecho.

"Sucede que o destino é uma faca inexorável trazida por um touro que a qualquer esquina nos vai apanhar", desfaz um porventura distraído suspense o encenador. "Portanto, Inês é apanhada logo a seguir por causa deste rei dividido entre si mesmo e um rei que não é dele, mas dos outros. E morre."

"Castro", na versão integral de Nuno Cardoso - em cena até ao dia 12 de setembro -, explora a surdez, a cegueira e a húbris comum a todos os personagens, e nisso perscruta a nossa.

A peça, que estreou em março, em Aveiro, é, também, "sobre a incomunicabilidade dos dias de hoje." Inês e Pedro amam-se mas nunca se cruzam. Dom Pedro e o pai desentendem-se mas não se enfrentam. Essa distância e desencontro serão parte de uma tragédia - ali fisicamente representada por uma casa, que são três, e que marca três tempos e territórios distintos -, em que ninguém consegue confrontar alguém, apesar da preponderância potencial da argumentação, ficando a sentença final, afinal, nas mãos de conselheiros, carrascos primários e misóginos.

"Somos todos Pedro, chegamos demasiado tarde, demasiado ensimesmados, e acabamos sempre de coração desfeito", diz Cardoso, que escolhendo não escapar à intensidade da história - "Seria muito fácil ironizar com aquela emocionalidade" -, também não foge, fiel à identidade de uma assinatura já longa, a travesti-la de contemporaneidade.

Nesta "Castro", Pedro come Chocapic, Afonso engole ovos mexidos; e os uivos do povo ouvem-se por email. Mas não é isso que devolve, nesta peça, um Nuno Cardoso à moda antiga. É a legibilidade de um texto que dota de renovado sentido. O amor não morre, a peça acaba e a vida continua. Começa a guerra.